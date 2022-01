VIDEO ⟩ Porziņģis gūst 24 punktus "Mavericks" uzvarā pār "Kings"

Porziņģis piektdien spēlēja 32 minūtes un 44 sekundes, realizējot sešus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem "sodiņiem". 20 punktu robežu liepājnieks pārsniedzis četros mačos pēc kārtas un septiņās no pēdējām deviņām cīņām, kurās piedalījies.