Apledojums un vietām sniegs visā valsts teritorijā apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Siguldas šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļa (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, posmā no Blīdenes līdz Skrundai un posmā no Kalvenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10), Jēkabpils-Terehova šosejas (A12), Rēzeknes šosejas (A13), Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).