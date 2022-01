"Savdabīgais humors man jāatstāj savējo vidū." Māra Upmane-Holšteine paskaidro divdomīgo "kaku ēšanas" video

Priecājos par visiem dullajiem man apkārt, kuri ir gatavi atkal un atkal kāpt ārā no stereotipiem pašiem par sevi. Atkal atklāt sevi no jauna un apskaut visas savas krāsainās šķautnes. Šogad es jūs gribu izaicināt – izdarīt kaut ko traku, kaut ko, no kā varbūt ir drusku bail. Izkāpt no sava "burbuļa", iepazīties ar cilvēkiem, ar kuriem, likās, ka nav nekā kopīga, izaicināt savu ķermeni ar ledus aukstu vai ogļu karstu, izlēkt beidzot ar to sen kāroto izpletni vai atļauties uzkāpt pirmo reizi uz skatuves. Uzrakstīt pirmo dzejoli vai sākt studēt astrofiziku. Izaicinu daudz jokot, un jokot arī par tēmām, par kurām agrāk nebūtu drosmes," pārdomās dalās mūziķe.