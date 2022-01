Ko sola zvaigznes? Nedēļas horoskops no 17. līdz 23. janvārim

Lauvai tīk būt pirmajai, lieliskai un nepārspējamai. Bieži vien tas tā ir, taču šajā nedēļā būtu vēlams ambīcijas nolikt malā un strādāt komandā. Kā saka: viena galva gudra, divas vēl gudrākas. Diskusijās ar kolēģiem vai darījumu partneriem nonāksiet pie lieliskām idejām. Ja arī būs viedokļu atšķirības, tad strīdos dzims patiesība, un labākais risinājums. Nedēļas nogalē palutini savus mīļos, aizved ziemas pastaigā pie dabas vai uz sniegotu kalnu. Brīvajiem ļaudīm iespējama negaidīta tikšanās un dzirksts no pirmā acu skata.

Svarīga tēma – finanses. Ja ar tām kaut kas nav kārtībā, tad Jaunavai prāts nemierīgs. Taču dažkārt rodas vēlme nopirkt kādu pazīstama zīmola lietu, kaut arī varbūt pēc tās nav vajadzības. Par to šonedēļ īpaši padomā. Taču... ja gribas kaut ko vairāk, nekā iespējams, tad jāmeklē varianti, kā ienākumus palielināt. Paskaties, kādas vēsmas darba tirgū: varbūt ir vērts apgūt ko jaunu, varbūt attīstīt savu biznesu. Brīvajā laikā pirmajā vietā sirdslietas. Daudz mīlestības, daudz kaislību, brīvajiem ļaudīm – galvu reibinoši piedzīvojumi.

Garastāvoklis mainīgs. Tāpēc turies tālāk no nīgriem ļautiņiem, kas par visu žēlojas. Gaudu dziesma „vissirsliktīīī” mēdz būt diezgan lipīga. Darbā daudz ideju un, ja izdosies kaut daļu no tām īstenot, būsi priecīgs. Kādu dienu var būt grūti savienot darba un mājas pienākumus. Izstāsti situāciju un palūdz, lai ģimene izturas ar sapratni. Bet brīvdienās gan savus mīļos palutini no visas sirds. Izdosies garda maltīte un jauks vakars, tiešsaistē pieslēdzot tālākus radus un draugus. Brīvajiem ļaudīm iespējama interesanta tikšanās ar tālejošu turpinājumu.