Uz ceļiem Kurzemē, Vidzemē un Latgalē veidojas apledojums

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Pāterniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Blīdenes līdz Skrundai. Tāpat apledojis Rēzeknes šosejas (A12) posms no Stolbovkas līdz Terehovai, Grebņeva - Medumi šosejas (A13) posms no Rušenicas līdz Medumiem un Daugavpils apvedceļš (A14).