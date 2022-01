"Man tuvojās nozīmīgs studiju darbs, kas nāk ar daudzām negulētām stundām, nogurumu, satraukumu, bet es ievēroju, ka man tomēr ir pastiprināti paaugstināta noguruma sajūta un galvassāpes. To sākumā norakstīju uz ilgstošo darbu un satraukumu," saka jaunietis.

Jau pirms pozitīvā testa rezultāta saņemšanas termometra stabiņš pakāpās virs 39 grādiem, taču no studiju darbiem Rūdolfam nācās atvadīties uz krietni ilgāku laiku, nekā tas tolaik šķitis iespējams.

Joprojām tiek izrakstītas sirds zāles

Rūdolfam tika piešķirta slimības lapa no 2020. gada novembra līdz 2021. gada maija vidum, kas, pēc viņa teiktā, ir maksimālais laiks, ko ir atļauts saņemt bez ārstu konsilija lēmuma.

Rūdolfa ģimene no Covid-19 ir cietusi smagi

"Mums vecāmāte nomira no Covid-19. Viņa dzīvoja Mārsnēnos," viņš piebilst.

"Līdz ar to tuvo cilvēku kontekstā man ir paveicies, jo radinieku lokā mums nav problēmu ar uztveri par Covid-19 jautājumiem. Visi ir ļoti saprotoši," uzsver Rūdolfs.

Tomēr jaunietis atzīst, ka ar vienaudžiem students savu pieredzi īpaši daudz neapspriež. Tas saistās ar neērtiem brīžiem, jo ikdienā jaunieša veselības problēmas no malas nav skaidri redzamas vai vismaz uzreiz pamanāmas.

"Vide ap šiem jautājumiem kopumā ir ļoti saspīlēta, un es daudz labprātāk izvairos no jautājumiem par to, cik daudz man ir samaksāts par to, lai es saku, ka es esmu izslimojis Covid-19, un pieciešu nelielu fizisku diskomfortu, jo cilvēki, ar kuriem es pastaigājos, iet mazliet ātrāk nekā man būtu ērti," viņš saka.