Aizkrauklē un Saulkrastos notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Aizkraukles novadā vakcinācija no plkst.9 līdz plkst.11 notiks Mazzalves pakalpojumu centrā, no plkst.12 līdz plkst.14 - Pilskalnes pakalpojumu centrā un no plkst.15.30 līdz plkst.17.30 - Sērenes sporta centrā.