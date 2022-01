"Nevarēju paredzēt tuvinieka nāvi!" Elīnas Didrihsones neizpratne par pārceltu skaistumkopšanas procedūru sašūpo internetu

FOTO: Ekrānuzņēmums no Instagram/jusiit

Tomēr Elīna Didrihsone nebija saprotoša. "Nu tas skan diezgan neforši tagad... Jo es nevaru nākamnedēļ... Tāpēc man arī bija šis pieraksts, es rēķinājos... Jā, visādi var būt. Ne par to ir runa. Bet tagad piedāvāt man to, kas fiziski man nav iespējams, ir diezgan bēdīgi. Esmu visu laiku lidojumos tagad. Tāpēc arī pierakstos, pēc tam atcelt darbu dēļ manikīra es diemžēl nevaru," ziņā norādījusi Didrihsone.

Pēc dalīšanās ar ekrānuzņēmumiem no sarakstes Justīne turpināja video: "Šī bija ziņa ko mana māsa saņēma no Elīnas Didrihsones par to, ka mums jādodas uz vecmāmiņas bērēm. Es nekad negribu rādīt ar pirkstu uz cilvēku, es negribu nevienam neko ļaunu, neko sliktu, bet nu tiešām, ja cilvēks tik ļoti runā par Dievu…