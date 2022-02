Pavļuts: Valsts rīcībā ir instrumenti, lai veicinātu veselīgākas pārtikas patēriņu

"No vienas puses veselīga uztura un dzīvesveida paradumus otra cilvēka vietā izveidot nav iespējams un tā ir individuāla atbildība par savu un savas ģimenes veselību, tomēr arī valsts rīcībā ir instrumenti, lai veicinātu veselīgākas pārtikas patēriņu," teica Pavļuts.

Viņš norādīja, ka viens no šādiem instrumentiem ir daudzās Eiropas valstīs jau iedibināta un Pasaules Veselības organizācijas atzīta iniciatīva - brīvprātīga memoranda slēgšana starp valsti un pārtikas ražotājiem.

Pārtikas ražotāji, kas pievienosies memorandam, apņemas savos produktos samazināt piesātināto taukskābju, cukura un sāls daudzumu. Iekļautas tādas pārtikas produktu grupas kā gaļas un zivju produkti, graudaugu produkti, produkti, kas ražoti no augļiem un dārzeņiem, saldēta gatavā pārtika , piena produkti, saldumi, dzērieni, kartupeļu izstrādājumi, mazu bērnu pārtikas produkti .

Pašlaik vēlmi pievienoties memorandam izteikusi SIA "Cannelle Bakery", SIA "Orkla Latvija", AS "HKScan Latvia", AS "Cēsu Alus", SIA "Ilgezeem", SIA "Cido grupa", SIA "Dona", SIA "Lāči", SIA "Saldus maiznieks", SIA "Lielezers", SIA "Maiznīca flora", AS "LPB" maiznīca Priekule, SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne".