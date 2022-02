"Mēs redzējām nāvi." Grieķijas prāmja katastrofā izdzīvojušie stāsta par redzēto

Piektdien, 18. februārī, netālu no Korfu salas Grieķijā uz prāmja izcēlās ugunsgrēks. Pasažieri, kas tika izglābti no prāmja, paziņoja, ka ir pateicīgi par to, ka izdzīvoja. Daži izdzīvojušie baidās par iztikas līdzekļiem pēc šīs traģēdijas, vēsta ziņu medijs "Reuters".