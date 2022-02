Latvija olimpiskajās spēlēs - ekskursijas, vilšanās un varoņi (vai tādi ir?)

Jau pie otrā ieraksta nākas pārkāpt paša uzstādītos noteikumus un runāt par renes sportu kopumā, nevis tikai latviešu sniegumu. Jā, rezultāti nebija tādi, kādus cerējām ieraudzīt, bet viena godalga, visticamāk, aizgāja secen ļoti nelaimīgas sagadīšanās dēļ ( brāļu Šicu sabojātās kamanas ). Kā jau teikts ievadā - viena medaļa ir daudz vai maz, tas atkarīgs no katra interpretācijas.

Kas sagādāja vilšanos šajās olimpiskajās spēlēs, bija renes sports kopumā. Deviņas no desmit zelta medaļām izcīnīja vācieši. Jā, protams, nevar noliegt, ka vācu sportisti ir sava amata visaugstākā līmeņa meistari. Bet neizliksimies, ka renes sports nav kļuvis par izteikti tehnisku sporta veidu, kurā cilvēciskais faktors nosaka arvien mazāk. Atliek vien piekrist bobsleja izlases trenerim Sandim Prūsim.

Pieredzes bagātais speciālists runāja par Kristofera Hafera starta laikiem divnieku sacensībās. Neskatoties uz to, ka Hafera divnieks nevienā no četriem braucieniem neuzrādīja pat vienu no 15 labākajiem startiem, bronzas godalga tik un tā.