Pēc smagas cīņas ar depresiju mūžībā devusies 22 gadus veca austrāliešu dziedātāja

"Lil Bo Weep", kuras īstais vārds ir Vinona Liza Grīna, 2015. gadā zem segvārda "monikers" sāka publicēt mūziku vietnē "SoundCloud". Viņas populārākās dziesmas ir "not ok but its ok", "Sorry" and "CODEPENDENCY". Viņas pēdējais ieraksts vietnē "Soundcloud" bija pusotru minūti gara dziesmu ar nosaukumu "PTSD", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē posttraumatiskais stresa sindroms.