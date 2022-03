"Daru, mēģinu palīdzēt un raudu." Marijai Naumovai ar dzīvesbiedru izdevies palīdzēt Ukrainas bēgļiem

"Mana vīra bizness saistīts ar transportu, un mums bija iespēja noorganizēt, ar ko bēgļus izvest no Ukrainas. Tagad organizēju, kurp uz Eiropu vest bēgļus. Meklēju vietas, kur viņus izmitināt, organizēju palīdzību. Man ir tāds kā dispečeres darbs – pieņemu zvanus no cilvēkiem, kuriem jāpalīdz, un arī no tiem, kas vēlas palīdzēt," skaidro dziedātāja.