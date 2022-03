Krievija no okupētajām Gruzijas teritorijām uz Ukrainu pārsviedusi 2000 karavīru

"Ar mērķi nokomplektēt Krievijas Federācijas Bruņotos spēkus no Gruzijas okupētajām teritorijām uz Ukrainu pārsviestas 4. un 7.kara bāzu (attiecīgi Dienvidosetijas un Abhāzijas) vienības, kas ietilpst Dienvidu kara apgabala sastāvā. No 4.kara bāzes izveidotas un norīkotas uz Ukrainu trīs bataljonu taktiskās grupas ar kopskaitā līdz 1200 krievu un osetīnu karavīru. No 7.kara bāzes vienībām izveidotas divas bataljonu taktiskās grupas, un tie ir aptuveni 800 cilvēki," teikts paziņojumā.