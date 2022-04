Svētdienas, 27. marta, vakarā notika ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" pasniegšanas ceremonija, kuras laikā visus pamatīgi pārsteidza aktieris Vils Smits, kurš spēcīgi iesita vakara vadītājam Krisam Rokam pa seju pēc tam, kad viņš pajokoja par Smita sievas skūto galvu. Aktiera rīcību un to, vai un kā vīrietim būtu jāaizstāv sava mīļotā, "Apollo" stāsta seksologs Artūrs Vāvere.

Roks pasniedza balvu par labāko dokumentālo filmu, taču pirms uzvarētāja paziņošanas viņš pastāstīja dažus jokus. Viens no tiem bija par Smita sievu Džadu Pinketu Smitu. Roks teica: "Džada, es tevi mīlu. G.I. Jane 2 nevar sagaidīt, lai to redzētu, vai ne?" Pieņemts, ka komiķis atsaucās uz sievietes kailo galvu. Mirkli pēc Roka joka Vils Smits uzkāpa uz skatuves un iesita vakara vadītājam pa seju.

Kā zināms, Džadai Pinketai Smitai ir diagnosticēta alopēcija, autoimūna slimība, kas izraisa matu izkrišanu. Pirmo reizi sieviete to publiski atklāja 2018. gadā, bet 2021. gadā viņa noskuva galvu.

Sievietei jo īpaši - kamēr vīrietim kļūt plikpaurainam nešķiet nekas īpašs, sievietei tā ir liela traģēdija. Neviena sieviete nav par to priecīga, arī ja ārēji viņa to neizrāda - ģimene jau to jūt."