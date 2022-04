Ar sabiedroto tehnikas dalību Latvijā sākas vērienīgas militārās mācības

Dalībai mācību "Namejs 2022" pirmajā posmā Latvijā ieradīsies militārās vienības no ASV, Čehijas, Polijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Igaunijas.

"Namejs 2022" pavasara posma mācībās sabiedroto valstu kopējais personāla skaits būs aptuveni 3000, un no tiem liela daļa piedalīsies visās posma mācībās.

"Namejs 2022" pirmā posma mācību komandvadības nodrošināšanā, uzņemošās valsts atbalsta pasākumos, taktiskajos lauka vingrinājumos un treniņos no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kopumā piedalīsies aptuveni 2700 karavīri un zemessargi no Apvienotā štāba, Speciālo operāciju pavēlniecības, Mācību vadības pavēlniecības, Nodrošinājuma pavēlniecības, kā arī no Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem, Štāba bataljona, Militārās policijas un Zemessardzes četrām reģionālajām brigādēm.