Krievija noraidījusi priekšlikumu par Lieldienu pamieru

"Diemžēl, Krievija ir noraidījusi priekšlikumu noteikt Lieldienu pamieru. Tas ļoti labi demonstrē to, kā patiesībā šīs valsts vadītāji izturas pret kristīgo ticību, pret vieniem no priecīgākajiem un svarīgākajiem svētkiem. Bet mēs saglabājam cerību. Cerību uz mieru, cerību uz to, ka dzīvība uzvarēs nāvi," sacīja Zelenskis.