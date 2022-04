Vai sporta sankcijas var apturēt karu Ukrainā?

Trīs desmitgades sporta izolācijā

Apstākļi lēnām sāka mainīties tikai piecdesmito gadu izskaņā, kad Dienvidāfrikas futbola izlase, kas sastāvēja tikai un vienīgi no baltādainajiem spēlētājiem, tika izslēgta no Āfrikas Nāciju kausa. Savukārt 1961. gadā Dienvidāfrikas izlase tika izslēgta no FIFA rīkotajām sacensībām.