Vītoliņš: Somijas hokejisti spēlēs pacietīgi un daļu uzbrukumu veidos no Latvijas pieļautajām kļūdām

Pirms vakarā gaidāmās spēles Latvijas hokejisti no rīta aizvadīja treniņu, kurā gan uz ledus nekāpa pilnā sastāvā. Treniņu izlaida Kārlis Čukste, Rihards Bukarts, Andris Džeriņš, Rihards Marenis un Mārtiņš Dzierkals. Vītoliņš atklāja, ka šorīt treniņā uz ledus komanda galvenokārt lika uzsvaru uz mazākuma uzlabošanu, to, kā somi spēlē vairākumā un arī pašu vairākuma izspēlēm.

Vītoliņš Somijas valstsvienību raksturoja kā ļoti pieredzējušu un pacietīgi spēlējošu komandu, kas tomēr Pekinas olimpiskajās spēlēs tika pie zelta. Atšķirībā no iepriekšējiem pretiniekiem ASV somi ir daudz pacietīgāki un daļu no saviem uzbrukumiem veidos no Latvijas pieļautajām kļūdām.