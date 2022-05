Krievijas uzbrukumā iznīcināta Ukrainā vienīgā augu sēklu banka

Šāviņš trāpījis Ukrainas Nacionālās lauksaimniecības akadēmijas Vasilija Jurjeva vārdā nosauktā Augkopības institūta ēkai Harkivā, kur glabājās gadu desmitiem vāktas dažādu augu sugu sēklas. To vidū bija arī senas, retas un iznīkušas augu sugas no visas pasaules, no kurām daudzas vairs nebūs iespējams atjaunot.