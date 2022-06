Raidījums: No Ukrainas jāizved graudi 50 miljonu tonnu apmērā. Pārtiku varētu eksportēt caur Baltkrieviju

Kopā 50 miljoni tonnas ir jāizved no Ukrainas uz pasaules tirgiem, un tas, protams, ir milzīgs apjoms, bet nu ir Polijas ostas, ir Klaipēda, ir Latvijas ostas, un, tā kā tīri teorētiskas iespējas ir," vērtē Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA).

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (K) uzsver, ka "daudz variantu nav, jo pa dzelzceļu ir ļoti maza kapacitāte, faktiski tikai daži sastāvi dienā var virzīties no Polijas uz Lietuvu, pie tam lēni un divreiz mainot sliežu platumu.

Tas nozīmē, ka tas ir lēns un neefektīvs instruments. Ir mēģinājumi atsevišķas graudaugu partijas sūtīt no Ukrainas ar mašīnām arī uz Latvijas ostām".

"Gan mēs, gan arī ostas stividori Ukrainas kontekstā ir iesaistījušies, un es zinu, ka ir notikusi virkne sarunu ar lietuviešu sadarbības partneriem, skatoties risinājums, kā būtu iespējams izvest graudus no Ukrainas caur Lietuvas teritoriju, es zinu, ka lietuvieši arī pie tā strādā," atklāj Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) atklāj, ka notiek diskusijas: "Diskusijas notiek visos iespējamos līmeņos no ANO līdz Eiropas Savienībai, bet šobrīd ir pāragri par kaut ko runāt, tā ir plašāka diskusija."

Dzelzceļa kravu plūsmas no Krievijas un Baltkrievijas uz Latvijas ostām nav apstājušās. Baltkrievijas sliežu savienojumi ar Ukrainu ir sabombardēti, taču tā būtu ātri atrisināma problēma. Lielāka neskaidrība ir par to, vai Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko vispār ir saglabājis jebkādu neatkarību no Krievijas un vai kravas nepazustu Krievijas virzienā.