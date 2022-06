Šolcs noraida kritiku, ka Vācija vilcinās sūtīt smago bruņojumu Ukrainai

"Vācija militārā ziņā ir viena no galvenajām Ukrainas atbalstītājām - varbūt tikai ASV atbalsts ir vēl lielāks, bet Vācija tiešām Ukrainai sniedz ļoti lielu palīdzību - mēs piegādājam lielu daudzumu munīcijas un bruņutehnikas sistēmas, un būs jāpiegādā Ukrainai arī vismodernākās haubices," viņš sacījis preses konferencē Viļņā pēc tikšanās ar Latvijas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu un Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu.

Vācija ilgu laiku atturējās sūtīt ieročus karadarbībā iesaistītai valstij, bet tagad tiek mudināta piegādāt Ukrainai smago bruņojumu, tomēr pagaidām tiešā veidā to nesūta, bet lūdz to darīt citas valstis, solot atlīdzināt zaudējumus.

Kā pagājušajā nedēļā paziņoja Šolcs, viņš vienojies ar Grieķiju, ka Atēnas nosūtīs Ukrainai padomju laikā ražotu militāro tehniku, no Berlīnes pretī saņemot modernākus ieročus. Līdzīgu līgumu Vācija jau parakstījusi ar Čehiju.

"Mums jāstiprina Ukraina, lai Ukraina varētu uzvarēt šajā karā un lai Krievija to zaudētu. Mēs to vēlamies, mēs vēlamies mieru un stabilitāti Eiropā. To var panākt tikai tad, ja Krievija zaudē un saprot, ka tai nekad neizdosies militāra ekspansija kaimiņvalstīs," sacījis Kariņš.