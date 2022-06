Zelenskis pieņem uzaicinājumus uz G7 un NATO samitiem šomēnes

Zelenskis rakstīja tviterī, ka "ar pateicību pieņēmis uzaicinājumu" no Vācijas kanclera Olafa Šolca, kurš no 26. līdz 28.jūnijam uzņems G7 līderus Elmavas pilī Bavārijā, un no NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga, kura vadītās alianses samits notiks no 29. līdz 30.jūnijam Madridē.