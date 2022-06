Sestdien notiks vērienīgais "Riga Pride" gājiens par brīvību kopā ar Kijivas Praidu

Nedēļas garumā no 13. līdz 19. jūnijam Riga Pride ietvaros notiek aptuveni 40 pasākumu. Tradicionāli Praida nedēļas gaidītākais notikums – gājiens – šogad norisināsies solidarizējoties ar Ukrainu un tās LGBTQ kopienu, kas šobrīd plecu pie pleca ar saviem līdzpilsoņiem cīnās par savas valsts brīvību. Pulcēšanās gājienam sākas jau no plkst.12.00 Vērmanes dārzā, savukārt paša gājiena sākums – plkst.13.00. No Vērmanes dārza gājiens virzīsies pa Elizabetes ielu, turpināsies pa Brīvības ielu, nogriezīsies Bruņinieku ielā, nogriezīsies Tērbatas ielā un pa Tērbatas ielu atgriezīsies atpakaļ Vērmanes dārzā.