"Gaso" šonedēļ mācībās izspēlēs enerģētiskās krīzes iestāšanos Latvijā

Gāzes sadales sistēmas operators AS "Gaso" kopā ar Ekonomikas ministriju un AS "Conexus Baltic Grid" no šodienas līdz 8. jūlijam organizēs mācības enerģētiskās krīzes pārvarēšanā, kurās tiks iesaistīti arī dabasgāzes lietotāji - juridiskās personas, informēja "Gaso" pārstāvji.