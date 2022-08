Pasaulslavenā ukraiņu māmiņa, kura "pārdevās" Kremlim par mazuļa knupīšiem

Liktenīgajā 9. martā viņa sarunājās ar citām sievietēm palātā, kad slimnīcu satricināja sprādziens. Pēc evakuācijas Mariannai vajadzēja no slimnīcas drupām paņemt savas mantas. Viņa lūdza policistu palīdzēt aiziet tām pakaļ. Kamēr Marianna stāvēja pie slimnīcas, gaidot, kad varēs paņemt savas mantas, grūtnieci fotografēja "Associated Press" žurnālisti. Uzņemtie attēli ātri vien izplatījās medijos.

"Bija patiešām aizvainojoši to dzirdēt, jo es to visu pārdzīvoju," sieviete saka. Tomēr jau tolaik viņa atturējās tieši kritizēt Krievijas amatpersonas. Tā vietā Marianna kritizēja aģentūru "Associated Press" (AP).