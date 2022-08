Aptauja: Ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju nav informēti par valsts apmaksātu vēža skrīningu

Latvijā vēža savlaicīgas atklāšanas programmā iekļautas četras agrīnās vēža diagnostikas pārbaudes: krūts vēža izmeklējums ar mamogrāfijas metodi (vienu reizi divos gados sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem), dzemdes kakla vēža pārbaude (vienu reizi trijos gados sievietēm vecumā no 25 līdz 70), zarnu vēža pārbaude jeb slēpto asiņu izmeklējums fēcēs (vienu reizi gadā sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem), kā arī prostatas vēža skrīnings (vienu reizi divos gados visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem un vīriešiem no 45 gadu vecuma, ja ģimenes anamnēzē asinsradiniekam ir konstatēts prostatas vēzis).