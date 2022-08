Valsts plāno noteikt maksu par uzņēmēju rezervētajām saules paneļu un citu staciju jaudām

Sabiedrisko padalpojumu regulators šobrīd arī domā, kā ieviest maksu par rezervētajām jaudām. Tas neīstos elektrostaciju attīstītājus varētu atturēt no jaudu aizņemšanas, jo par to katru mēnesi būs jāmaksā. Ekonomikas ministrija no komentāriem Nekā personīga atteicās, sakot, ka "darbs un diskusijas turpinās, meklējot labākos risinājumus".