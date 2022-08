Uzsākot jauno mācību gadu, Valsts policija aicina atkārtot drošības padomus

Šogad līdz 28. augustam ceļu satiksmes negadījumos ir bijuši iesaistīti 636 skolas vecuma bērni (no 7 līdz 18 gadiem), no kuriem 333 ir cietuši un divi gājuši bojā. Savukārt pērn šādā pat periodā ceļu satiksmes negadījumos bija iesaistīti 648 skolas vecuma bērni, no kuriem cieta 343 bērni un bojā gāja divi.