Krievu influencere, kura protestā pret sankcijām demonstratīvi sagrieza "Chanel" rokassomiņu, manīta ar jaunu šī zīmola somiņu

Publicējot jaunākās fotogrāfijas no atvaļinājuma Dubaijā, Boņa manīta ar jaunu "Chanel" rokassomiņu. Tamdēļ Viktorija izpelnījusies apsūdzības liekulībā. Komentētājas smīkņā par Boņu, jautājot, ar kādu līmi izdevies salīmēt sagriezto somiņu.

Boņa ir tikai viena no Krievijas influencerēm, kura publicēja video, sagriežot savu "Chanel" rokassomu, protestējot pret to, ka Krievijā ir aizliegts iegādāties preces no Francijas luksusa zīmola.