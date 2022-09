"Blue Jackets" apskatnieks: Merzļikins, iespējams, ir svarīgākais spēlētājs komandā

Merzļikinam gaidāmajā sezonā būs jāsadzīvo ar, iespējams, vēl lielāku slodzi nekā pērn, jo viņa kolēģi Jonass Korpisalo un Daņiils Tarasovs savainojumos iedzīvojās februārī un toreiz tika prognozēts, ka viņi uz ledus nevarēs atgriezties vismaz sešus mēnešus. Līdz ar to Merzļikinam, kamēr viņa kolēģi atgūs spēļu praksi, visticamāk, nāksies "privatizēt" vietu "Blue Jackets" vārtos.

Pats Merzļikins sarunā ar Svobodu norādīja, ka viņam ļoti palīdzējusi aizvadītā sezona: "Tas ir līdzīgi, kā pirmo reizi lēkt no augstas klints. Tev ir bail, bet, kad vienreiz to esi izdarījis, tu vairs nebaidies. Tu lēksi vēl un vēl. Tieši tā es tagad jūtos. Es esmu gatavs. Uzreiz varu pateikt, ka esmu gatavs, lai arī cik spēles no manis tiks prasītas."