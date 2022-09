"Es gribu to lelli." Olga Kambala atklāti par to, kas viņu attur ceturto reizi kļūt par mammu

"Mēs par to domājam, taču nezinu, kā būs. Man tagad ir tāds periods, kad es visur redzu bēbīšus. Instagramā šķirstot man patīk, bet tad es padomāju, labi, es gribu to lelli, bet vai tad, kad lelle sāks staigāt, es jutīšos tikpat laimīga? Celšanās naktīs, atkal viss no gala..." pārdomās dalās šova zvaigzne.