Raidījums: Ukrainas kara bēgļiem Latvija varēja sniegt dāsnāku atbalstu

Bēgļu centrs adresi mainījis jau trīs reizes. Pirmās nedēļas tas atradās Kongresu namā, pēc tam to pārcēla uz bijušajām Rīgas tehniskās universitātes telpām Kaļķu ielā.

Centrā izvietoja septiņu valsts iestāžu pārstāvniecības, nerakstītā vienošanās nepārprotami bija, ka to finansēs no valsts budžeta. Aprīlī to nostiprināja arī likumā, kur paredzēja ka visi pakalpojumi kara bēgļiem pieejami šādā vienotā centrā.