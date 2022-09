Sārts: Stabilitāte, kādā mēs dzīvojām pēdējos 25 gadus, ir pagājusi

Visprecīzāk to būtu raksturot kā atsevišķu grupu alkatību un citu grupu nespēju to redzēt stratēģiskā griezumā. To varētu teikt par visu Eiropu kopumā, piemēram, Vācija saistībā ar atkarību no Krievijas gāzes ir bijusi vēl mazāk stratēģiski domājoša nekā mēs.