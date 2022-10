Latvijas biatlonists Mise cer, ka no Krievijas pilsonības paspēs atbrīvoties vēl pirms sezonas

Lai pretendētu uz valsts finansējumu, Misem, kuram bija Latvijas un Krievijas dubultpilsonība, bija jāatsakās no Krievijas pilsonības. Sportists iesniegumu par atteikšanos no Krievijas pilsonības iesniedza pirms apmēram četriem mēnešiem un Latvijas Biatlona federācijā (LBF), apliecinot procesa sākšanu, varēja saņemt atbalstu no valsts.