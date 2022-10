Valdības veidošana ⟩ Kas iekļauts JV izstrādātajā sadarbības memoranda projektā?

Trīs partijas vienotos par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu no 2023. gada vidus, kā arī finansējuma palielināšanu aizsardzībai, 2027. gadā tam sasniedzot 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tāpat tiktu paredzēta arī iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības finansējuma palielināšana, 2026. gadā tam sasniedzot 2,5% no IKP, kā arī civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana.