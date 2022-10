Kažoka: Jaunās valdības noturēšanās būs atkarīga no JV spējas mazināt spriedzi ar AS

AS ir nodemonstrējuši savu spēku, parādot, ka tā ir gatava "sabloķēties" ar Nacionālo apvienību (NA) un principā diktēt JV, kā rīkoties, atzīmēja Kažoka. Turklāt JV jau ir bijusi neveiksmīga pieredze, atrodoties līdzīgā situācijā, norādīja pētniece, pieminot 2010. gada koalīciju ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS).

JV būs diezgan grūti iziet no pozīcijas, kurā tā sevi ir ielikusi, proti, tai būs grūtības "diktēt noteikumus" attiecībā uz valdības darbu un tās prioritātēm, uzskata Kažoka. Taču, ja politiskais spēks to spēs, manevrējot starp NA un AS interesēm, tad valdība viņas ieskatā būšot diezgan stabila.