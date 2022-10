Kriminālie grupējumi kontrabandas ceļā Somijā ieveduši ieročus no Ukrainas

Viņš arī sacīja, ka viens no izplatīšanas kanāliem ir baikeru grupējumi: "Somijā ir trīs no lielākajām baikeru grupējumiem pasaulē, kas ir starptautiskas noziedzīgas organizācijas. Viena no tām ir "Bandidos MC", kurai ir filiāles visās lielākajās Ukrainas pilsētās."