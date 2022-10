VIDEO ⟩ Miljonu eiro vērtas jahtas iegādes darījums. Kā "Martins no Maiami" pirka jahtu par "Envestio" naudu

2019. gada janvārī kāds "Martins no Maiami" lietotnē "WhatsApp" rakstīja jahtas "Titan" pārdevējam, ka vēlas to pirkt un nosūtīja e-pastu, kas sākas ar Tenberga iecienītajiem iniciāļiem "TM".

Holandiešu ražotnē "Van der Valk" 2009. gadā būvēto jahtu "Titan" pārdeva par 1,2 miljoniem eiro. Tā atradās piestātnē Antālijā, Turcijā, un "Martins no Maiami" gribēja to redzēt. No sarakstes noprotams, ka notika divas jahtas apskates.