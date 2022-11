Trīs politiķi atteikušies no savām Saeimas deputātu algām

Šādi iesniegumi saņemti no Kariņa, Siliņas un Rinkēviča, kas ievēlēti no "Jaunās Vienotības" saraksta. Iesniegumos deputāti norādījuši, ka atsakās no Saeimas deputāta algas no 1.novembra līdz brīdim, kamēr pilda amatus valdībā, tas ir, Kariņš - kamēr būs ministru prezidents, Rinkēvičs - kamēr pildīs ārlietu ministra pienākumus, un Siliņa - kamēr būs ministru prezidenta parlamentārā sekretāre.