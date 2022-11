Polija lūdz apturēt ES uzliktās sodanaudas

Eiropas Savienības Tiesa pagājušā gada oktobrī piesprieda Polijai miljonu eiro lielu sodanaudu dienā par to, ka tā nav ievērojusi tiesas rīkojumu apturēt Augstākās tiesas disciplinārās kameras darbību. Tās varā bija atcelt tiesnešu tiesisko imunitāti un samazināt algas.

Sodanaudas sakrājušās jau par aptuveni 370 miljoniem eiro, no kuriem aptuveni 270 miljoni eiro atvilkti no fondiem, ko Polija saņem no ES.