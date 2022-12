VIDEO ⟩ Ruma vietā ūdens. Populārais bārmenis Reizenbergs atklāj, kas īsti notika bārmeņu čempionātā Kubā

Kad bārmenis jau bija pagatavojis savus kokteiļus un nodevis tos žūrijas vērtējumam, čempionāta vadītājs Ansis Ancovs paņēmis Staša izmantoto pudeli ar rumu un salējis pa šotiņam Latvijas delegācijai un līdzjutējiem no Latvijas.

Reizenbergs atklāja, ka spekulācijas par to, ka bārmenis ticis iegāzts, neatbilst patiesībai. "Tā gluži nebija. Tas, ka ruma pudelē bija ūdens, ir taisnība, bet kāds no viesnīcas darbiniekiem bija paņēmis pudeli no zāles, kur bārmeņi mētājas ar pudelēm, kurās iekšā ir ūdens, jo treniņprocesā rums nav vajadzīgs. Kad bārmenis bija beidzis darbu, viņš atstāja pudeles, un apkopēja vai kāds cits aiznesa pudeles uz bāru.