Drīzumā pirmo reizi vēsturē lidmašīna veiks lidojumu bez oglekļa emisijām

Lidmašīna tiks darbināta ar 100% ilgtspējīgu aviācijas degvielu, kas ir zemas emisijas degviela, kas izgatavota no atkritumiem, piemēram, lietotas cepamās eļļas.

Aviokompānija noslēdza līgumu viena miljona mārciņu apmērā, lai nākamgad veiktu pirmo lidojumu ar "Boeing 787" lidmašīnu no Londonas uz Ņujorku.

Lai apkarotu klimata pārmaiņas, Eiropas Parlaments pieņēma Eiropas Klimata aktu, ar kuru ES 2030. gada emisiju samazināšanas mērķrādītājs ir paaugstināts no 40 % līdz vismaz 55 % un tiek noteikts, ka mērķis līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti juridiski saistošs.

Klimata akts ir viens no pasākumiem, kas pieder pie Eiropas zaļā kursa — ES ceļveža klimatneitralitātes sasniegšanā. Lai sasniegtu savu klimata mērķi, Eiropas Savienība ir nākusi klajā ar vērienīgu paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 % 2030. gadā”. Tas ietver 13 savstarpēji saistītus pārskatītus tiesību aktus un sešus tiesību aktu priekšlikumus klimata un enerģētikas jomā.

Civilā aviācija veido 13,4 % no kopējām CO2 emisijām, ko rada ES transports. Parlaments 2022. gada 8. jūnijā atbalstīja aviācijas ETS pārskatīšanu, lai to piemērotu visiem lidojumiem no Eiropas Ekonomikas zonas, tostarp tiem, kuru nosēšanās ir ārpus šīs zonas.