Kas ir "galvenā Latvijas vērtība"? Cik labi MK deklarāciju pārzina to parakstījušie ministri

14.decembrī beidzot tika apstiprināta Krišjāņa Kariņa (JV) otrā valdība. Tās veidošana ilga divarpus mēnešus, taču galu galā trīs politiskie spēki – "Jaunā Vienotība" (JV), "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) – spēja vienoties gan par atbildības jomu sadali, gan par darāmajiem darbiem. Galvenais dokuments, kurā uzskaitīti šie darbi, ir valdības deklarācija. Tajā ir 328 punkti un vairākas liriskās atkāpes, piemēram, apraksts par to, kas ir ekonomikas transformācijas motors, un skaidrojums, kas ir Latvijas galvenā vērtība. Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" pārliecinājās, ka valdības deklarācijas domugraudus atcerēties nespēja arī to nupat parakstījušie jaunie ministri.