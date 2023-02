Vīrietis ar cirvi Āgenskalnā uzbrūk spēļu zāles apsargam un nozog ievērojamu naudas summu

Pagājušajā nedēļā, naktī uz 19. februāri, policijā saņemta informācija no kādas spēļu zāles darbinieces Āgenskalnā, ka nezināms vīrietis, rokās turot cirvi, ienācis iekšā zālē, iesitis ar to apsargam un nolaupījis no atvilktnes vairāk nekā 3000 eiro.