"Negrasos dzīvot, lai strādātu." Beta Beidz par savu influenceres karjeru

Beta par savu veiksmes atslēgu nosacīti uzskata darbošanos latviešu valodā. "Nosacīti, jo paliek jautājums, kas būtu, ja to pašu laiku un enerģiju ieguldītu saturā angļu valodā.

Atliek radīt vienu dziesmu un tevi jau atskaņos vairākos vadošajos radio. Ja šis ir tas brīdis, kad man jāiedvesmo lasītājs, es ieteiktu sākt darīt! Un nebaidīties no izgāšanās un apkaunojuma. Ar laiku visi aizmirsīs tavu robusto sākumu un novērtēs tavu radošo tagadni," iesaka Beta.

Viņa atzīst – karjera sociālajos tīklos ir arī veiksmes faktors, bet bieži vien viss, kas vajadzīgs, ir viens slavens video, tāpēc viņas ieteikums ir nebaidīties no trakām, pat stulbām idejām un klikšķu medībām, jo tā var piesaistīt cilvēku uzmanību. "Nevajag aizmirst, ka sociālie tīkli ir darbs ar cilvēkiem, un cilvēkiem patīk, ja ar viņiem draudzējas. Esi patiess. Nebaidies teikt, ko domā, pat ja to nekur iepriekš neesi dzirdējis, jo var gadīties, ka tur, ārā, ir vēl tūkstošiem cilvēku, kas domā tieši tāpat, bet nav uzdrīkstējušies par to runāt skaļi," aicina Beta.