Šlesers brīdina: ja koalīcija "piesegs" notiekošo AM, tad opozīcija pieprasīs valdības demisiju

Arī Šlesers saskata AM valsts sekretāra atbildību, un, tā kā šī persona nav atstādināta no amata, tāpēc opozīcija arī prasot Mūrnieces demisiju. Uz neizpratni par AM valsts sekretāra publiskajiem skaidrojumiem šajā jautājumā uzmanību vērsa arī deputāts Armands Krauze (ZZS).