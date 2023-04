Pedagogi streiku neatcels, paziņo LIZDA

Uz to izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) atbildēja, ka fokuss šobrīd ir uz pedagogu minimālās algas pieaugumu.

IZM piedāvātais pedagogu algu grafiks paredz zemākās darba algas likmes pieaugumu visām pedagogu grupām no šī gada 1.septembra. Pedagogiem, izņemot pirmsskolas izglītības pedagogus, zemākā stundas likme paredzēta 8,50 eiro. Plānots, ka no 2024.gada 1.janvāra pedagogu zemākā vienas stundas likme būs 9,54 eiro, bet no 2025.gada 1.janvāra - 10,35 eiro.