Čiekurkalnā likvidēs nelegāli uzkrāto riepu kalnus

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums AS "AJ Power Recycling" sadarbībā ar Latvijā lielāko riepu pārstrādes un vides apsaimniekošanas uzņēmumu "3R" 2022.gada nogalē sāka šīs teritorijas labiekārtošanu.

Pērn no Starta ielas 8 tika izvestas 1200 tonnas riepu. Šobrīd nelegāli uzglabāto riepu izvešana notiek arī no teritorijas Starta ielā 7a, no kurienes jau ir izvestas un nodotas pārstrādei ap 350 tonnām riepu. Plānots, ka riepu izvešanas darbi tiks pabeigti līdz maijam.