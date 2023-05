No 1. jūlija mainīsies elektrības sadales tarifs. Kas jāzina iedzīvotājiem?

Pāreja uz "Pamata" tarifu visiem lietotājiem no 1.jūlija notiks automātiski. Ja lietotājs vēlas izmantot "Speciālo" tarifu, to bez maksas varēs nomainīt "Sadales tīkla" klientu portālā "e-st.lv" vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja, lai tas stātos spēkā no nākamā mēneša. Periodā no 2023.gada jūlija līdz septembrim izmaiņas stāsies spēkā jau esošā mēneša ietvaros. Pāreju starp tarifu plāniem lietotājs gada laikā varēs veikt līdz 12 reizēm jeb vienu reizi mēnesī.